Sağlık Bakanlığı 14 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 115 bin 328 test yapıldı. Bu kapsamda 1671 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1396.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 1314 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670, toplam vaka sayısı 340 bin 450, toplam vefat sayısı 9 bin 14, toplam ağır hasta sayısı 1418, hastalarda zatüre oranı %5.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 298 bin 368 oldu.