12 yaşındaki kızın kalbinden 10 santimlik kitle çıkarıldı

Sırtındaki şişlik nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Ayşe Al Sido'yu muayene eden doktorlar, sırttaki kitlenin alınmasına karar verdi.

Gaziantep'te 22 Ağustos'taki ameliyat sırasında kalbi duran Ayşe, yaklaşık 30 dakika süren kalp masajı ile yaşama döndürüldü.

Bilinci kapalı olarak yoğun bakım servisine alınan çocuğun kontrollerinde kalbinde halk arasında "köpek kisti" olarak da bilinen kist hidatik tespit edildi.

Ayşe 6 gün sonra İzmir'de gözünü açtı

Hayati tehlikesi olan çocuğun ailesine kist ameliyatının İzmir'de yapılabileceğinin belirtilmesi üzerine Ayşe, 23 Ağustos'ta entübe halde ambulans uçakla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasta, İzmir'de 25 Ağustos'ta yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu, 28 Ağustos'ta uyandırıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Artık iyileştim"

Ayşe Al Sido, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Gaziantep'te ameliyata girdikten sonra gözünü İzmir'de açtığını anlatan Ayşe Al Sido, "Beni kurtardıkları için doktorlarıma teşekkür ediyorum. Artık iyileştim. Rahat nefes almak güzel bir duygu. Her şeyin kıymetini bilmek lazım. Büyüyünce beyin cerrahı olmak istiyorum" dedi.

"Bu yaştaki bir çocuğun kalbi için gerçekten çok büyük bir kitleydi"

Ameliyatı yapan hastanenin Çocuk Kalp ve Damar Cerrahi Servisi'nde görevli Prof. Dr. Onur Işık, hayati tehlikeyle gelen Ayşe Al Sido için ekibiyle hızlı bir şekilde açık kalp ameliyatı planladıklarını anlattı. Işık, şunları kaydetti:

"Bizi en çok kaygıya düşüren nokta ameliyattan önce bir 30 dakikalık kalp masajı, kalbinin durduğu bir dönem olması. O dönemde organlarının, beyninin ne kadar hasar gördüğünü bilmiyorduk. Bize geldiğinde solunum cihazındaydı ve bilinci kapalıydı. Ameliyatla kalbin tam ortasındaki kitleyi temizledik. Orayı temizledik fakat çok büyük, ortalama 10 santim çapında bir kitleydi. Bu yaştaki bir çocuğun kalbi için gerçekten çok büyük bir kitleydi. Kist insanda ne yazık ki dokulara hiç acımadan dokuları parçalıyor. Çocuğun kalbinin iletim sistemini parçalamıştı. Oraları onardıktan sonra kalp pili taktık. Ameliyattan sorunsuz bir şekilde çıktık."

Işık, ameliyatın ardından Ayşe Al Sido'nun sorunsuz bir şekilde uyandığını, ameliyatın ardından kalp fonksiyonlarının normale döndüğünü anlattı.

Parazit tedavisi sürüyor

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz da kist hidatiğin başta köpekler olmak üzere tilki, çakal gibi hayvanların dışkılarındaki parazit yumurtalarıyla bulaşan bir paraziter hastalık olduğunu söyledi.

Bu kistin genellikle karaciğer ya da akciğerde olduğunu belirten Yılmaz, "Bizim hastamızın şanssızlığı, karaciğer ya da akciğer gibi organların tutulmaması, bunun yerine bu hastalıkta çok ender tutulan kalbin tutulmasıydı. Ameliyat sonrasında durumu iyi ama parazit tedavisine de devam ediyoruz. Vücut taramalarını yapıyoruz. Şu an vücudunda saptadığımız başka bir kist yok" diye konuştu.

Anne Fatma Al Sido da kızının iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Allah bize kızımızı bağışladı. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.