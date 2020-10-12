Sağlık Bakanlığı 12 Ekim koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 115 bin 605 test yapıldı. Bu kapsamda 1614 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 1301.

Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 1301 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 11 milyon 731 bin 350, toplam vaka sayısı 337 bin 147, toplam vefat sayısı 8 bin 895, toplam ağır hasta sayısı 1417, hastalarda zatüre oranı %5.9, toplam iyileşen hasta sayısı ise 295 bin 658 oldu.