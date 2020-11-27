Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
12 bin sağlıkçı alımı için tarihler belli oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaların açıklanacağı ve Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihlerin alınacağı tarihleri duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter’dan yaptığı duyuruda, "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 27, 2020
2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.
Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim
Etiketler: Halis Aygün ÖSYM
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