ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter’dan yaptığı duyuruda, "Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Değerli adaylarımız,



2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız.



Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.



Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) November 27, 2020