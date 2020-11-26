Iğdır’a komşu Nahçıvan’a 18 kilometre uzaklıkta bulunan Duz Mağarası, bir diğer adıyla Tuz Hastanesi'nin geçmişi 1935 yılına kadar dayanıyor.

1979 yılı itibarıyla kullanılan mağarada, solunum güçlüğü çeken hastalar tedavi oluyor.

O tarihten itibaren de ilgi hep katlanarak arttı.

Astım ve nefes darlığı çeken hastalarla doluyor

Mağara içinde Sağlık Bakanlığı gözetiminde 2 ayrı tedavi merkezi bulunuyor. Yani tuz dağının içinde koca bir hastane mevcut. Tüm uygulamalar doktor gözetiminde yürütülüyor.

Dünyanın dört bir yanından her yıl yüzlerce hasta, nefes darlığına karşı burada tedavi oluyor. Özellikle yaz aylarında merkeze başvuran astımlı hasta sayısı artıyor.

47 oda ve 128 yatak bulunuyor

Yerin 180 metre aşağısında bulunan hastanede, yaz kış 18 ila 20 derece arasındaki sıcaklıktan faydalanılarak hem astım hem de romatizmal eklem rahatsızlıklarının tedavisi gerçekleştiriliyor. Bu mağarada 10 uzman hekimin yanı sıra 21 hemşire görev yapıyor.

Hastanede, 47 oda ve 128 yatak var. İçeride hava akımını kesmeyen beton bloklar, televizyon salonu ve hatta kitaplık bile bulunuyor.

Koronavirüs salgını yüzünden boş kaldı

Bu tuz mağarasında çocuklar ve yetişkinler için farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Tedavinin başarılı olması için en az 5 saat geçirilmesi öneriliyor.

Ancak yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını burayı da etkiledi. Öncesinde her ay yaklaşık 300 kişi tedavi görüyordu. Şimdiyse mağarada tedavi gören tek bir hasta bile yok.