Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 237 test yapıldı. Bu kapsamda 1212 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 934 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 5 milyon 454 bin 988, toplam vaka sayısı 244 bin 392, toplam vefat sayısı 5 bin 891, toplam ağır hasta sayısı 632 , hastalarda zatüre oranı %8.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 227 bin 89 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.." dedi.