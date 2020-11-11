Sağlık Bakanlığı 11 Kasım koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 145 bin 989 test yapıldı. Bu kapsamda 2693 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 2112.

Son 24 saatte 86 hasta vefat etti, 2112 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 15 milyon 565 bin 409, toplam vaka sayısı 402 bin 53, toplam vefat sayısı 11 bin 145, toplam ağır hasta sayısı 3095, hastalarda zatüre oranı %4.2, toplam iyileşen hasta sayısı ise 344 bin 613 oldu.