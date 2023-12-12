1 yaşındayken kansere yakalanan Efe Deniz'in umut veren hikayesi

Efe Deniz Kömür 1 yaşındayken hastalığı fark edildi. Beynini saran bir kitle olduğu tespit edildi. Üstelik sadece beyinde değil vücudunun birçok yerinde tümör hücresi saptandı. Nöroblastom teşhisi koyuldu.

Efe Deniz'in annesi Çiğdem Kömür, çocuğunun hastalığıyla ilgili çok umutsuz konuşulduğunu belirterek, "Yaklaşık 21 doktor gezdim, çocuğumu iyileştirebilecek doktor aradım ama kimin kapısını çaldıysam 'Alın çocuğunuzu eve götürün, ziyan etmeyin. Bu çocuk aylarca yoğun bakımda kalabilir, masadan kalkmayabilir çünkü çok riskli bir operasyon' dediler" diye konuştu.

Küçük Efe Deniz'in kanserle büyük savaşı

Evladı için mücadele etmekten hiç vazgeçmedi. 2 yaşındaki oğlu Efe Deniz, küçük bedenini saran ağır hastalığı yendi.

Prf. Dr. Mehmet Özek ve ekibi ameliyatı yapmayı kabul etti. Efe Deniz ve ailesi 1 yılı hastanede geçirdi.

Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat, nöroblastomi ismi verilen hastalığın çocukluk çağının en ciddi tümörlerinden, kanserlerinden olduğunu aktararak, "Biz bu hastalığın evresine evre 4 diyoruz. Tedavi şansı böyle metastatik hastalıklarda maalesef çok yüksek değil" diye konuştu.

8 ameliyat ve zorlu tedavi sürecinin ardından tümörler kayboldu

Efe Deniz 2’si büyük olmak üzere 8 operasyon geçirdi. Defalarca radyoterapi ve kemoterapi aldı zorlu tedavi sürecinin ardından hastalık geriledi, tümörler kayboldu.

Prof. Dr. Canbolat, tedavinin büyük kısmının tamamlandığını, tümörün sıfırlandığını şuanda da idame tedavisine geçildiğini söyledi.

Kamera: Mutlu Bozkurt