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Dünya
AA 07.12.2023 13:36

Araştırma: Eşlerden birinde hipertansiyon olması, diğerinde de görülme ihtimalini artırıyor

Bir araştırma, orta yaş ve üstü çiftlerden birinde hipertansiyon olmasının diğerinde de hastalığın görülme ihtimalini artırdığını ortaya koydu.

Araştırma: Eşlerden birinde hipertansiyon olması, diğerinde de görülme ihtimalini artırıyor

CNN'nin haberine göre, Michigan, Emory ve Columbia Üniversitelerinden araştırmacılar, Çin, ABD, Hindistan ve İngiltere'de yaşayan orta yaş ve üstü evli çiftlerden 2015 ile 2019 yılları arasında toplanan verileri inceledi.

Araştırmada, İngiltere'den 1086, ABD'den 3 bin 989, Çin'den 6 bin 514 ve Hindistan'dan 22 bin 389 çift, 3 ayrı kan basıncı ölçümüne tabi tutulurken, her bireyin büyük ve küçük tansiyonlarının ortalaması tespit edildi.

Halk arasında büyük tansiyon olarak bilinen sistolik kan basıncı 140 ve üzeri, küçük tansiyon olarak bilinen diastolik kan basıncı 90 ve üzeri olan katılımcıların, yüksek tansiyon (hipertansiyon) sahibi olduğu kabul edilen araştırmada, çiftlerden kaçının karı-koca "uyumlu hipertansiyona" sahip olduğuna odaklanıldı.

Araştırmada, İngiltere'deki çiftlerin yüzde 47,1'inin, ABD'de yüzde 37,9'unun, Çin'de yüzde 20,8'inin ve Hindistan'da yüzde 19,8'inin karı-koca birlikte hipertansiyon sahibi olduğu tespit edildi.

Sonuçlar, nüfus yoğunluğu yüksek ülkelerdeki tüm hipertansiyon vakalarının yaklaşık yarısının evli çiftlerden oluştuğunu ortaya koydu.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Peiyi Lu, yüksek tansiyonun ABD ve İngiltere'de, Çin ve Hindistan'a göre daha yaygın olduğunu söyledi.

Peiyi, çiftlerin kan basıncı durumu arasındaki ilişkinin Çin ve Hindistan'da, ABD ve İngiltere'ye göre daha güçlü olduğunu belirterek, "Bunun bir nedeni kültürel olabilir. Çin ve Hindistan'da aile olarak bir arada kalmanın önemine dair güçlü bir inanç var, dolayısıyla çiftler birbirlerinin sağlığını daha fazla etkileyebilir." ifadesini kullandı.

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