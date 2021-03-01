Sağlık Bakanlığı 1 Mart koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 130 bin 536 test yapıldı. Bugünkü vaka sayısı 9 bin 891. Bugünkü hasta sayısı 645 kişi. Bugünkü iyileşen sayısı ise 5 bin 947.

Son 24 saatte 69 hasta vefat etti, 5 bin 947 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552, toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479, toplam vefat sayısı 28 bin 638, toplam ağır hasta sayısı bin 215, hastalarda zatüre oranı %4.2, toplam iyileşen sayısı ise 2 milyon 578 bin 181 oldu.