Ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Gök Medrese, eğitime de kapılarını açıyor

Kentte, ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan ve Selçuklu döneminde 1271 yılında inşa edilen Gök Medrese’nin 2006’da başlanılan restorasyon çalışmaları tamamlanarak Vakıf Müzesi olarak mayıs ayında ziyarete açıldı.

Gök Medrese Vakıf Müzesi'ni, aylık ortalama 20 bin kişi ziyaret etmeye başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile yapılan protokolle de Gök Medrese'de aslına uygun olarak çeşitli bölüm derslerinin verilmesine imkan tanındı. Medrese, üniversite öğrencilerine de ders mekanı olacak.

Medrese hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Şehrimizin 'yüzük kaşı' diye tabir edilen, belki bölgenin en önemli, en kıymetli eseri hamdolsun bugün yeniden vücut buldu, yeniden hayat buldu. Restorasyonu tamamlandı ve insanlığın hizmetine sunuldu. Tabi fonksiyon itibarıyla buraya Gök Medrese Vakıf Müzesi adını koyduk. Zira koruyabilmek, tanıtımını daha rahat yapabilmek adına böyle bir fonksiyon verdik. Dış kısmına da yine insanların rahatça oturabileceği, dinlenebileceği otantik bir ortamda bir de restoran oluşturduk. Ankara-Sivas arası hızlı tren seferlerinin başlamasıyla da günlük ziyaretçi sayımız daha da arttı. Hafta içerisinde günlük 2 bin ziyaretçi oluyor. Hafta sonlarında, özellikle bayramın ikinci gününde 3 bin 500 kişi ziyaret etti. Mayıs ayında, yeni açıldığı dönemde bir ayda 20 bin kişi burayı ziyaret etti" dedi.

Gök Medrese'nin üniversite öğrencilerine de kapıları açık

Gök Medrese'nin üniversite öğrencilerine de kapılarının açık olduğunu ifade eden Karaca, şunları söyledi:

"Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'yle de yaptığımız görüşmelerde bir protokolle, geçmişte medresede okutulan derslerin tekrar okutulması fırsatını verdik, Örneğin; edebiyat, şiir, Arapça, mantık, matematik, mimari gibi derslerde üniversitemizden kim müracaat ederse öğrencilere hafızalarında kalacak bir ders anısı olacak şekilde de atölyeler açtık. İsteyen gelip, burada dersini işleyebilecek. Burası, canlı ve yaşayan bir müze olsun istiyoruz. Burada yine fonksiyon verilecek çeşitli şeyler, düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Örneğin; yaz akşamlarında şiir geceleri yapılabilir, musiki hazırlığı yapılabilir, yine gün içerisinde belli saatlerde diyelim ki; ebru sanatı ve hat sanatı gibi sanatların da icra edilmesine imkan tanınabilir. Şimdiden binlerce ziyaretçimizin olması bizleri mutlu ediyor"

Ziyaretçiler ise Gök Medrese'yi çok güzel bulduklarını söyleyerek, tarihi ve kültürel açıdan bu tip eserlerin korunması gerektiğini ifade etti.