Yöresel Ürünler Fuarı Antalya'da açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, coğrafi işaretin ürünün katma değerini artırdığını belirterek, "Bizdeki peynir çeşidi dünyanın hiçbir yerinde yok. Hem illerde var hem ilçelerde var. Gelirimiz ne, yurt dışına satışımız ne? Sıfır." dedi.

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle organize edilen YÖREX, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde açıldı. 500'den fazla katılımcının yer aldığı fuarda, Anadolu'nun dört bir yanından yüzlerce yöresel ürün sergilendi.

Hisarcıklıoğlu, fuar açılışında YÖREX'den önce Türkiye'de coğrafi işaret konusunun çok iyi bilinmediğini belirtti.

Bugün Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sayısının 1400'den fazla olduğunu ve yüzde 40'ına oda ile borsaların sahip çıktığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Coğrafi işaretin ne faydası var, bir parmesan peyniri 1 milyar 400 milyon avro. (Dünyadaki toplam piyasa değeri). Bizdeki peynir çeşidi dünyanın hiçbir yerinde yok. Hem illerde var hem ilçelerde var. Gelirimiz ne, yurt dışına satışımız ne? Sıfır. Adam bir peynirden 1 milyar 400 milyon avro para kazanacak, biz bu kadar zenginliğin içinde hiç para kazanamayacağız. İşte YÖREX bunu sağlıyor. Bugün coğrafi işaretlerin neredeyse yarısını odalar sağlıyor. Bu coğrafi işaretler zenginlik demek, zenginliği dünyayla paylaşmak demek, onu da paraya çevirmek demek. Bunun ilk adımını attık."

Yöresel ürünlere odaların, borsaların, kalkınma ajansların destek verdiğini, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun öncülük ettiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, AB'ye teşvik noktasında da kendilerinin destek olduğunu bildirdi.

Şu anda Avrupa Birliği'nde tescillenmiş 14 ürünün bulunduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Burada bütün iş zenginliklerimizi paraya çevirmek, bu amaç doğrultusunda düzenlenen bu fuara destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Coğrafi işaretli ürün sayısı her yıl artıyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin de YÖREX'in çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini söyledi.

Türklerin 2 bin yıllık serüveninde öz değerlerini muhafaza ederken geçtikleri bölgelerin de değerlerini sahiplenerek güçlendiğini, bir medeniyet olduğunu anlatan Şahin, "Coğrafyamızın ve kültürümüzün bize bahşettiği hazineyi korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim sorumluluğumuz." diye konuştu.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise YÖREX'i önemsediklerini söyledi. Coğrafi işaret tescilinin ürünün katma değerini artırdığına işaret eden Durak, Türkiye'de de coğrafi işaretli ürün sayısının her geçen yıl arttığını bildirdi.

Durak, dünyada coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye'nin Çin'den sonra 2., Avrupa'da ise 1. olduğunu vurguladı.

"Tarladan sofraya, Antalya'dan dünyaya"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çiftçinin sorunlarını yakından bildiğini ve bu doğrultuda yerelden kalkınma programları hazırladıklarını belirtti. Daima yerel yöneticilerin yanında olduklarını ve bazı ürünlerde hibe desteğinde bulunduklarını anlatan Böcek, "Tarladan sofraya, Antalya'dan dünyaya" mottosuyla çalıştıklarını kaydetti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da YÖREX'in başlamasıyla Anadolu'nun birçok yöresel ürünün coğrafi işaret zırhına büründüğünü söyledi.

15 yıl önce 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 13'ü yabancı olmak üzere 1487'ye ulaştığını, 627 ürünün de coğrafi işaret tescili için beklediğini dile getiren Çandır, Avrupa Birliği'nde de 14 ürünün tescillendiğini bildirdi.

AB Coğrafi İşaret Tescili alan Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayan cerit cevizi, Edremit zeytinyağı, Gemlik zeytini ve Milas yağlı zeytini için tescil ettiren kurum temsilcilerine plaket verildi.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ile Vali Hulusi Şahin, Isparta Valisi Aydın Baruş, Burdur Valisi Türker Öksüz, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Selçuk Aslan, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve beraberindekiler fuarı gezdi.

Yöresel ürünlerin, lezzetlerin yer aldığı fuar, 5 Kasım'a kadar açık kalacak.