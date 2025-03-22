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Kültür-Sanat
AA- TRT HABER 22.03.2025 15:11

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

Açıklamayı Sağlık Bakanlığı duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir" denildi.

"Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

"Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası"

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak bilinen Akın, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmektedir.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırdı.

Akın'ın karakter derinliği taşıyan rollerde bulunduğu filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" yer aldı.

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