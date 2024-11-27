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Kültür-Sanat
TRT Haber 27.11.2024 19:16

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri sahiplerini buldu

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri' sahiplerini buldu.

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Yaşayan İnsan Hazinesi ilan edilen miras taşıyıcıları isimleri ve alanları şu şekilde:

 

Mehmet Özçay - Hat Sanatı - İstanbul

Dürdane Ünver - Minyatür/Tezhip/Katı’ Sanatı - İstanbul

Nilgün Gencer - Minyatür Sanatı - İstanbul

Mehmet Zeki Kuşoğlu - Sedef, Altın – Gümüş Kakma Sanatı - İstanbul

Remzi Bekar - Tulum İcracılığı - Rize

Nuray Kıvanç - Hereke İpek Halı Dokumacılığı -  Kocaeli

Ahmet Taşhomcu - Çömlekçilik - İzmir

Hüseyin Şahin Özdemir - Metal İşçiliği ile Geleneksel Kapı Süsleme Sanatı - Karabük

Cumali Birol - Bastonculuk Geleneği - Bitlis

Özcan Abacı - Talikacılık - Edirne

Selahattin Kaçanoğlu - Buldan Bezi Dokumacılığı - Denizli

Asime Koşal - Geleneksel Tığ ve Şiş Örücülüğü - Kocaeli

Nur Dikilitaş - Sim Sırma İşlemeciliği - Konya

Abdulkadir Mekki - Kutnu Dokumacılığı - Gaziantep

Bünyamin Korucu - Tespih Yapım Ustalığı - Erzurum

Müjgan Akdemir - Hadim Bezi Dokumacılığı - Konya

Osman Nergiz - Ahşap Oyma Ustalığı - Şanlıurfa

Şerif Mehmet Akgün - Geleneksel Kapı ve Kapı Süsleme Sanatı - Manisa

Dursun Köroğlu - Geleneksel Taş İşlemeciliği ve Taş Model Eşya Yapımcılığı - İzmir

Recep Şinasi Çelikkol - Karagöz Sanatı - Bursa

Celalettin Berberoğlu - Keçe Sanatı - Konya

Adil Can Güven - Çini ve Seramik Sanatı - Bursa

Gülay Diri - Geleneksel Müzik ve Delbek İcracılığı - Antalya

Kahraman Yıldız - Mahya Geleneği - İstanbul

Yusuf Bayyiğit - Sıcak Demir Ustalığı - Malatya

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