Parçalı Bulutlu 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
TRT Haber 16.10.2025 13:24

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Yabancı Damat dizisinde 'Memik Dede' karakteri ile izleyicilerin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Yabancı Damat'ta Memik Dede rolüyle izleyici karşısına çıkan “Bizimkiler”, “Doksanlar” ve “Canım Ailem', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi popüler dizilerdeki performansıyla da hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Haberi usta ismin oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu.

Arif Erkin Güzelbeyoğlu kimdir?

İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle tanınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935 tarihinde Gaziantep'te doğdu, Türk tiyatrosu, sineması ve müziğine önemli katkılar sağladı. Mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat olarak kariyerine devam etti.

Sanat hayatına Gaziantep Lisesi'nde öğrenciyken Molière'in Hastalık Hastası adlı oyunundaki başrolle amatör olarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra Devlet Opera ve Balesi'nin Opera Dershanesi'nde müzik eğitimi aldı ve İstanbul Radyosu'nda solist ve korist olarak görev yaptı.

Tiyatro kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda başladı, Haldun Taner'in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban gibi oyunlarının müziklerini yaptı. Dostlar Tiyatrosu'nun kuruluşunda yer aldı ve ilk beş yıl boyunca tüm oyunlarının müziklerini besteledi.

Sıradaki Haber
Adıyaman kırsalında Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:40
Saka kuşu kaçakçılığına 10,8 milyon lira ceza
13:34
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" El-Ariş Limanı açıklarında
13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı
13:30
SGK, 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alacak
13:25
TİHEK'ten görme engelliler için erişilebilir olmayan dijital platforma ceza
13:37
Filistin'e yardım için Dışişleri Bakanlığında koordinatörlük kuruldu
Gazze ve Ukrayna'da yaşanan insani kriz gözler önüne serildi
Gazze ve Ukrayna'da yaşanan insani kriz gözler önüne serildi
FOTO FOKUS
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
Pakistan'da kamyon uçuruma yuvarlandı: 15 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ