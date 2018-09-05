Ünye Halk Kütüphanesi yılın ilk yarısında 40 bin okura hizmet verdi

Ordu Ünye Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Kocaoğlu, fiziki koşullarındaki olumsuzluğa rağmen yılın ilk yarısında 40 bin 382 okur sayısına sahip olduklarını belirtti.

Kocaoğlu, kütüphanelerinin Dönerçeşme Meydanı'ndaki Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait binanın son katında, ulaşılması zor bir yerde olmasına rağmen ilgi gördüğünü söyledi.

Kütüphane Otomasyon Sistemi ile 3 bin 376 kişinin kütüphaneyi aktif kullandığını anlatan Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Ünye'de ilk 6 aylık dönemde 13 bin 310 adet kitabı ödünç vermişiz. Kütüphanemizde ilk 6 ayda kullanıcı sayımız ise 40 bin 382 kişidir. Bunlar arasında kitap ödünç almaya, kitap okumaya, ders çalışmaya gelenler ve internet hizmetinden faydalanmak isteyenler var."

Kocaoğlu, kütüphanedeki kitap sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Şu an itibariyle yaklaşık 37 bin kitap var. Herkesin kütüphaneden yararlanması için elimizden gelen hizmeti yapmaya özen gösteriyoruz" dedi.

"Karadeniz'in en güzel kütüphanesi"

Kocaoğlu, Ünye Halk Kütüphanesi'nin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapılacak Kültür Merkezi'ne taşınmasının planlandığından da bahsederek, şunları söyledi:

"Kültür Merkezi içinde ilçenin de beklentilerinin üzerinde büyüklükte bir kütüphane alanımız olacak. İki kat halinde olacak olan bu kütüphane binası, geniş iç hacmiyle okurlarımızın içini ferahlatacaktır. Yeni Kültür Merkezi ile birlikte 'Karadeniz’in en güzel kütüphanesi' hayali gerçekleşecektir."

Kaynak: AA