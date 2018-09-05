Halfeti'de turizm, "zipline sistemi" ile daha da canlandırılacak

Fırat Nehri üzerine yapılan Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde turizm, zipline sistemi ile daha da artacak.

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip ilçe, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarının başında geliyor.

Ziyaretçiler tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

Bu yıl 500 binden fazla ziyaretçinin gittiği ilçede turizmin daha da canlandırılması için yatırımlar yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'da turist sayısında önemli bir artış yaşandığını belirterek, kentin, beklentilerinin çok üstünde turist akınına uğradığını söyledi.

Çiftçi, "Şanlıurfa turizm açısından geniş ölçekli bir kent. Tarih ve kültürel zenginliğin yanında böyle Halfeti gibi tabiat zenginliği olan bir yerimiz de var. Bölge, Fırat Nehri ile suyun, tarih ve tabiatla buluştuğu bir alan. Güzel aktiviteler, sosyal tesisler, güzel kanyonlar, müthiş manzaralar, tarihi Rum Kale ve suyun altında kalan Savaşan bölgesi... Tarih adeta tabiatla dans ediyor burada" dedi.

Çiftçi, gelen ziyaretçilerin ilçeden memnun ayrıldığını, ilçedeki otellerin bir buçuk ay sonrasına rezervasyon yaptığını ve bunun ilçe için gurur verici bir durum olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak ilçeye daha fazla turist çekmek için çalıştıklarını vurgulayan Çiftçi, "Halfeti'ye gelen misafirlerimizin güzel zaman geçirmesi için gerekli olan mekanları yeniden dizayn ediyoruz. Yukarı Fırat Havzası, tekne turları, Savaşan bölgesinde karşılama üniteleri, restoran ve ihtiyaçların, bir takım sosyal aktivitelerin karşılanması, yürüyüş yolları planlandı ve yavaş yavaş bu çalışmalara başlandı" dedi.

Gaziantep tarafında bulunan, Fırat Nehri kıyısındaki tarihi Rumkale'de, yakın bir zamanda restorasyon çalışmaları yapılacağını belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Rumkale, bölge için çok önemli. Rumkale ile de bir bağlantı sağlanacak. Halfeti'nin bütün koruma planı bitti, koruma kurulundan geçti, bizim meclisimiz tarafından da onandı. Bu doğal güzellikleri, tarihini, doğallığını, güzelliğini bozmadan insanların da gelip yaşayabileceği, zaman geçirebileceği, gezebileceği, mekanlar haline getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca batık kent Savaşan bölgesinde, ahşap merdivenlerle çıkılan bir yere ahşaptan bir sosyal tesis yapacağız. Tesisi kuracağımız bölgenin karşı tarafından güzel bir tabiat ve tarihi mağaralar var. Oradan zipline sistemi dediğimiz halat ve makara sistemiyle iki yamaç arasında suyun üstünden insanları geçirmeyi planlıyoruz. Turistler batık kenti ve Fırat Nehri'ni havadan, kuşbakışı olarak görecekler."

Kaynak: AA