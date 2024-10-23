Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti

Oyuncu Tekin Temel dizi setine gitmek için hazırlandığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Daha önce de kalp krizi geçirdiği bilinen oyuncunun kalbine stent takılmıştı.

56 yaşında hayatını kaybeden Tekin Temel'in cenazesi Ataşehir'deki Refiye Soyak Camiinde ikinci namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Tekin Temel kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tekin Temel, 24 Haziran 1968'de Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu.

Temel, 1995 yılından itibaren Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Ezel, Abuzer Kadayıf, Hür Adam, Aşk ve Günah, Acı Hayat, Sevdaluk, İntikam, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Afili Aşk, Kuruluş Osman, Serhat, Böyle Bitmesin, Veda gibi birçok film ve dizide rol aldı.