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Kültür-Sanat
AA 23.10.2024 09:41

Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Atatürk Baraj Göleti kıyısında yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi.

Atatürk Baraj Göleti kıyısında 3 bin yıllık yerleşim alanı tespit edildi
[Fotograf: AA]

Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Belören köyü kırsalındaki baraj göleti kıyısında tarihi alanların belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, arazi taraması ve tekneyle kıyılarda yaptıkları çalışmada geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan 10 yerleşim alanı belirledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, bölgede sıkı çalışma sonucunda yerleşim alanları tespit ettiklerini söyledi.

Atatürk Baraj Göleti kıyında suların çekilmesiyle alanlarda çalışma başlattıklarını belirten Alkan, "Burada kaya yerleşkelerinden oluşan 10 yerleşim alanı tespit ettik. Bulunan çömlekler bizlere o dönemde yaşayan insanların olduğunu göstermekte. Aynı zamanda alan araştırmasında kanal şeklinde oyuklar ve oda tipi yerleşim alanları görmekteyiz." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Adıyaman Arkeoloji Müze
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