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Kültür-Sanat
AA 05.04.2025 12:43

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı

Adana'da "Dünya Çocukları" temasıyla, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı çeşitli etkinliklerle başladı. "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen karnaval 13 Nisan'a kadar sürecek.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı
[Fotograf: AA]

"Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında yer alan karnavalın Atatürk ve Merkez parklarındaki etkinlik alanına çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Etkinlik alanında kurulan stantları gezen ziyaretçiler, başlarına portakal çiçeği taçları takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı

"Nisan'da Adana'da" sloganıyla gerçekleştirilen karnavalda, Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu ve Ritim A'too Atölyesi tarafından gösteri sunuldu.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı

Konser ve çeşitli atölyelerin yer aldığı organizasyonda, vatandaşlar çalan şarkılar eşliğinde oynayarak eğlendi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı başladı

Açılış resepsiyonu

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılış resepsiyonu ise kentteki bir otelde yapıldı.

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Hep söylediğim gibi, yüz yıl sonra burada biz olmayacağız ama Adana sokaklarında portakal ağaçları çiçek açmaya devam edecek. Tüm dünyaya her Nisan'da Adana'ya davet çağrısı devam edecek. Hepimize iyi karnavallar diliyorum."

"Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilen karnaval 13 Nisan'a kadar sürecek.

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Adana Kültür Yolu Festivali
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