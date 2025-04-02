Türkiye Kültür Yolu Festivali 5 Nisan'da Adana'dan başlıyor

2021'den bu yana her geçen yıl gelişerek sanatseverlerle buluşan festival, bu yıl da katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.

Türkiye'de 5 Nisan'dan 9 Kasım'a kadar 20 şehirde düzenlenecek kültür sanat maratonu, sergilerden konserlere, söyleşilerden atölyelere binlerce etkinlikte yüzlerce sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak.

Festivalin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk durağı olan Adana, 5-13 Nisan tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Geçen yıl Adana ayağına dahil edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile festival daha da coşkulu geçecek.

Şehrin 50'den fazla noktasında yapılacak festivalin ilk günü, renkli ve görkemli karnaval korteji ile başlayacak. Aynı gün artık gelenekselleşen "Foto Maraton" etkinliğinde onlarca fotoğrafçı, festivalin en güzel karelerini yakalamak için yarışacak.

Öte yandan festival süresince sanatçılar, Merkez Park'ta kurulacak ana sahnede en sevilen şarkılarını seslendirecek.

Pablo Picasso sergisi Adana'da

Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyanın en ünlü ressamlarından Pablo Picasso'nun eserlerinden oluşan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi, Adana Müze Kompleksi Tarım Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, Picasso'nun gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan, tamamı orijinal ve mirasçıları tarafından onaylanmış 50 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında Adana Müze Kompleksi'nde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün "Misis'ten Yükselen Tarih" sergisi de bölgenin köklü geçmişini anlatmak için tarihseverlerle buluşacak.

Ferdi Tayfur sergisi de açılacak

Merhum Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan "Sabahçı Kahvesi" adlı enstalasyon sergisi de festival kapsamında Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi'nde ziyarete açılacak.

Sanatçının orijinal giysileri, afiş ve plaklarının yer aldığı sergide, Ferdi Tayfur için özel olarak hazırlanan belgesel de gösterime sunulacak.

Yine festival kapsamında İlhami Atalay'ın "Bahar Çiçekleri" sergisinin yanı sıra Cengiz Yatağan, Ertuğrul Ateş, Beste Alperat, Ozan Oganer ile çok sayıda sanatçının bir araya gelerek hazırladığı farklı disiplinlerden çok sayıda sergi açılacak.

Gökhan Doğan tarafından geliştirilen yapay zeka destekli "Seyyah: Anadolu Medeniyetleri" eseri de Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana'da sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Göbeklitepe'den bugüne Anadolu medeniyetlerini konu alan eser, lidar ve görüntü işleme ile izleyicileri geçmişin bir figürü olarak kurguluyor. Yapay zekanın kişiye özel deneyimler sunduğu eser, Adana'da ilk kez açık havada sergilenecek.

Filistin mücadelesi için sergi

Adana Kültür Yolu Festivali, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Filistin mücadelesine saygı için özel bir seçkiye ev sahipliği yapacak.

Küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği "Hala Yaşıyorum" sergisi, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu Fuayesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergide, çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunulacak.

Festival kapsamında ayrıca Filistin direnişiyle ilgili söyleşiler de düzenlenecek.

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Adana festivalinde

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesinin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyunları, performansları ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü müzik toplulukları festival kapsamında Adanalılar ile buluşacak.

Festival boyunca İl Halk Kütüphanesi, Çukurova Üniversitesi ve Müze Kompleksi Konferans Salonu'nda çeşitli konularda söyleşiler düzenlenecek. Adana Müze Kompleksi ve Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenecek atölyelerde geleneksel el sanatları çalışmaları tanıtılarak bu alandaki farkındalık artırılacak.

Merkez Park'ta 9 gün boyunca içinde renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" kurulacak.

Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları da festival boyunca çocuk köylerinde olacak.

Festival kapsamında "01 Burda AVM" ve "M1 AVM"ye yerleştirilecek piyanolarda genç yetenekler "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergileyecek. Çukurova Üniversitesi Turkuaz Cafe ve Millet Bahçesi'nde kurulacak Sokak Sahnesi'nde de genç müzisyenler performanslarını seyircilerle buluşturacak.