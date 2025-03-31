2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali başlıyor

Etkinlik, kütüphane ve teknoloji dünyasını bir araya getirerek bilgi ekosisteminin geleceğine ışık tutacak. Kütüphanelerin dijital dönüşümdeki rolü, en son teknolojik yenilikler ve yenilikçi hizmet modelleri festival kapsamında ele alınacak.

Bu yıl festival, uluslararası düzeyde çok daha geniş bir katılıma sahne olacak. Kütüphane alanındaki en önemli uluslararası çatı kuruluş olan Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA)’nın Çocuk ve İlk Gençlik Kütüphaneleri ile Okul Kütüphaneleri bölümleri üyeleri, festival kapsamında Türkiye’ye geliyor.

Dünya kütüphaneleri İstanbul'da buluşuyor

ABD, Kanada, İtalya, İngiltere, Norveç, İsveç, Slovenya ve Danimarka gibi ülkelerden gelen 15 uluslararası uzman, kütüphanelerin dijital dönüşüm sürecine dair deneyimlerini ve bilgilerini paylaşacak, sektöre yön veren yenilikçi yaklaşımları tartışacak.

Ramazan Bayramı tatilinde, bilgi dolu bir atmosferde teknolojinin ve kütüphaneciliğin geleceğini keşfetmek için Rami Kütüphanesi Kütüphane ve Teknoloji Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festival İstanbul’un tarihi dokusunda, bilginin en yenilikçi yüzüyle tanışmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.