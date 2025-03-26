Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 26.03.2025 16:27

Kırkağaç Kavunu'na AB tescili

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen, tadı, aroması ve raf ömrüyle öne çıkan Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Kırkağaç Kavunu'na AB tescili
[Fotograf: AA]

Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, yaptığı açıklamada, 2008 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillene Kırkağaç Kavunu'nun, AB Coğrafi Tescil Belgesi alabilmesi için 2021 yılında başvuru yapıldığını hatırlattı.

Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 24 Mart 2025 tarihli ve C 2025/ 1823 sayılı bülteninde Kırkağaç Kavunu'nun coğrafi işaret tescilinin yayımlandığını belirten Oktay, bunun ilçe için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Oktay, uzun raf ömrü, kendine has aroması ve tadı ile bilinen ve aranan bir Kırkağaç Kavunu'nun, Avrupa Birliği tescili ile uluslararası tanınan ve ilçeyi tanıtan bir ürün olacağına dikkati çekerek, tescil sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de ilçede kavun yetiştiriciliğini geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kavunumuzun artık AB tescili sonrasında tüketiciler tarafından daha fazla talep göreceğine inanıyorum. Biz de belediye olarak gerekli tanıtım ve AR-GE çalışmaları yapıyoruz, kavun çekirdeğinden içecek, kavun kabuğundan reçel, kavun kurusu, kavun pekmezi gibi ürünlerin ilçemizde üretilmesi için projelerimiz var."

ETİKETLER
Manisa Coğrafi İşaretler
Sıradaki Haber
Devlet tiyatrolarında 14 milyon seyirciye ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Bahçeli: Maske takıp polisimize saldıranların demokrasiyle hiçbir ilgisi yoktur
17:08
NATO Genel Sekreteri: Rusya'nın Polonya'ya saldırması halinde "yıkıcı" tepkiyle karşılaşacak
16:50
Bakan Kacır: Türkiye yüksek teknolojide devler ligine taşınacak
16:31
İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlilerin sürgün edilmesi için "tahliye emri" yayımladı
16:28
AB, 3 günlük acil durum malzemesi stoklanmasını istedi
16:46
CHP'li Nuri Aslan İBB Başkan Vekili seçildi
Adıyaman'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Adıyaman'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Fransa'da jetler havada çarpıştı
Fransa'da jetler havada çarpıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ