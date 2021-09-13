Haber Giriş: 13 Eylül 2021 Pazartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı
[Fotoğraf: AA]
"Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" olmak üzere 4 kategoriden eserlerin izleyiciyle buluşacağı 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı. Festival, çeşitli etkinliklerle 19 Eylül'e kadar sürecek.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Festival Genel Koordinatörü İsmail Timuçin ve Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan katıldı.
Altın Koza Film Festivali, çeşitli etkinliklerle 19 Eylül'e kadar sürecek.
Etiketler: İstiklal Marşı Festival
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