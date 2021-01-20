Kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Erzurum'da, geçen yıl Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan müze, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliği taşıyor.

Ziyarete açılan "Cumhuriyet ve Çocuk" ile "Tuz Buz" temalı sergide, buzdan yapılan, kutupların simgesi iglo ev, Türkiye haritası ve Türk bayrağı ile Erzurum'un önemli simgelerinden Nene Hatun'un heykelinin de bulunduğu 22 eser sergileniyor.

Özel ışık sistemleriyle aydınlatılan buzdan heykellerin yer aldığı müze, içerideki soğuk hava dolayısıyla montlarını giyerek ziyaret edenleri adeta kutuplarda yolculuğa çıkarıyor.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, serginin 3 aylık bir çalışmayla hazırlandığını söyledi:

"Buzları depolarımızda biriktirip bu alanda sergiliyoruz. Kutupların ve Orta Asya'daki çadır geleneğinin simgesi iglo ev, çocuklara yönelik hüma kuşu, deniz atı ve taka gibi heykeller, Türkiye ve Türk bayrağı ile Erzurum'un simgelerinden Nene Hatun gibi birçok çalışma ütüyle ısıtılıp birleştirildi."

