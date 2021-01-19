Kazancı Bedih'in Bediüzzaman Aile Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Kazancı Bedih'i vefatının 17'nci yılında rahmetle andı:

"Kazancı Bedih, bütün Şanlıurfa'daki gazelhanların üstat olarak kabul ettiği ve hiç kimsenin üzerinde tartışma yapmadığı bir isimdir. Kazancı Bedih, gönülden söyledi ve gönüllere dokundu. Bazı insanlar gazellerini dinledikleri zaman hüzünlendiklerini ve etkilendiklerini anlatırlardı. Bugün mezarı başında kendisini rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun."

Kazancı Bedih'in oğlu Naci Yoluk ise babasının ölüm yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen anma törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ve sevenlerine teşekkür etti.

Bedih Yoluk ve eşi Fatma Yoluk, 19 Ocak 2004'de Balıklıgöl yakınlarındaki evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

