Türkiye'nin Oscar adayı "Bağlılık Hasan"a Brezilya'dan ödül
Türkiye'nin Oscar adayı olan "Bağlılık Hasan" filmi Brezilya'da düzenlenen festivalde Yılın En İyi Yabancı Filmi seçildi. Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı film, Türkiye'de 3 Aralık'ta vizyona girecek.
Türkiye'nin Oscar adayı "Bağlılık Hasan" filmi ödüle doymuyor. Filme bir ödül de Brezilya'dan geldi.
Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı "Bağlılık Hasan", 45'inci Sao Paulo Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü.
211 filmin arasından seçildi
Film, eleştirmenler Jürisi tarafından "Yılın En İyi Yabancı Filmi" ödülüne layık görüldü.
Ödül, festivalin New Filmmakers ve International Perspective bölümlerinde gösterilen toplam 211 film arasından seçilerek verildi.
3 Aralık'ta vizyonda olacak
"Bağlılık Hasan" 9'uncu Boğaziçi Film Festivali'nden En İyi Film de dahil 3 ödülle ayrılmıştı.
Temmuz ayında dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren filmin festival yolculuğu, kasım ayında Amerika'da, Roma Medfilm Festivali'nde, Almanya'da Cottbus Film Festivali'nde ve Taipei Golden Horse Film Festivali'nde devam edecek.
Başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok'un paylaştığı "Bağlılık Hasan" Türkiye'de 3 Aralık'ta vizyona girecek.
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