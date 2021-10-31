TRT'nin kurumsal iş ortağı olduğu Boğaziçi Film Festivali, 9'uncu kez izleyiciyle buluştu. 1 haftalık film gösterimleri sonunda ödüller açıklandı.

Gecede "En İyi Film"e verilen "Altın Yunus Ödülü", "Bağlılık Hasan" filmiyle yönetmen Semih Kaplanoğlu’nun oldu.

Film, "En İyi Senaryo" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini de kazanarak törenden 3 ödülle ayrıldı.

Yönetmen Semih Kaptanoğlu, "Cannes Film Festivali’nde açtık filmi prömiyeri orada yapıldı. Oradan beri de çeşitli festivallerde de devam ediyor yoluna. Şimdi Oscar’a Türkiye’nin aday adayı olması filmimizin yeni bir perspektif kazandırdı bize" dedi.

En iyi yönetmen ödülünü "Okul Tıraşı" filmiyle Ferit Karahan kazandı.

TRT festivalin kurumsal ortağı

"TRT Ortak Yapım Ödülü" ise, yapımcılığını Olena Yershova'nın, yönetmenliğini Mustafa Kara'nın yaptığı "Mevsimlerin Ardından" filminin oldu.

Kara ve Yershova ödülü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol'un elinden aldılar.

Festivalin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda ise “Ripples of Life” filmi ile Wei Shuju "Altın Yunus"un sahibi oldu.