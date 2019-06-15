Diyarbakır'da 17-21 Haziran'da 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1979'dan bu yana kesintisiz her yıl sürdürülen, yayınları ve devamlılığından dolayı dünya çapında beğeniyle takip edilen sempozyumun 41'incisi Diyarbakır'da gerçekleştirilecek.

Sempozyumda Türkiye'de kazı ve araştırma çalışmaları yürüten ABD, İtalya, Almanya, Kanada, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, Fransa ve Japonya'dan yaklaşık 60 bilim insanı ağırlanacak.

Dicle Üniversitesi iş birliğiyle 17-21 Haziran'da düzenlenecek sempozyumda, Türkiye'de geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Türk ve uluslararası bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunulacak.

Türkiye, kültür ve tarih zengini topraklarında gerçekleştirdiği çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşacak.

Misafirler bakanlık resepsiyonuyla karşılanacak

Misafirler, sempozyumun açılışı dolayısıyla 17 Haziran'da gelenekselleşen "bakanlık resepsiyonu" ile karşılanacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla düzenlenecek sempozyumun açılış töreninde, yaklaşık 400 akademisyenin yanı sıra Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu başta olmak üzere Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, milletvekilleri, yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri ve öğrenciler de yer alacak.

Sempozyum süresince Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde çeşitli illerde arkeoloji konusunda çalışan bilimsel kuruluş, yayınevi ve şirketler tarafından tanıtım ve satış standı açılacak.

Sempozyumda hafta boyunca yaklaşık 450 bildirinin sunulması bekleniyor.

Her yıl bir önceki yılın sempozyumunda sunulan bildiriler, 7 cilt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca basılıyor ve internet ortamında yayımlanıyor.

Kaynak: AA