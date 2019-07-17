Muğla’nın Bodrum ilçesinde, özel bir hastanenin yanına ek bina yapılmasına karar verildi. Ancak temel kazısı sırasında beklenmeyen bir şey yaşandı.

Bölgede, Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerine ait bir yerleşim yeri ortaya çıkarıldı. Özellikle taban mozaikleri ile dikkat çeken alan koruma altına alındı.

Hastanenin başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit, buluntuların çok kıymetli mozaikler içerdiğini söyleyerek, "Bölge Koruma Kuruluna yaptığımız başvuru sonucunda buluntuları sergileme onayı çıktı" dedi.

Açık müzeye çevrilen alanın üstü cam bölmelerle kapatıldı. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan müze hastane, 24 saat ziyarete açık.

Haber: Selçuk Şimşek