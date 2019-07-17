Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 5 metre derinlikteki yer altı şehrinin 3 bin yıllık bir geçmişi var. Şehir, 23 yıl önce yapılan bir inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulundu.

Yer altı şehrinde kayalara oyulmuş odalar ve bu odaların açıldığı avlular bulunuyor.

Tavanında, gözetleme ya da havalandırma amaçlı olduğu düşünülen konik biçimde delikler yer alıyor. Yer altı şehrinin, sığınma amaçlı kullanıldığı tahmin ediliyor.

Tamamı henüz keşfedilmeyen yer altı şehrinde kazı çalışmaları devam ediyor.

Haber: Murat Söylemez