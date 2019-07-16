Tekirdağ'da bulunan "Bebek Kütüphanesi", Şarköy Halk Kütüphanesinin içerisinde ana sınıfını andıran dizaynı ile hizmet vermeye başladı.

Kütüphanede oyuncaklar içerisinde kitaplarla karşılaşan bebekler, erken yaşta kitapla tanışma fırsatı buluyor.

Müzik dinletisinin yanı sıra etkileşimli kitap okuma, çocukların bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimini sağlayacak etkinlikler yapılıyor. Yabancı dil ve öz bakım eğitimleri veriliyor, beceri atölyelerinde yetenekleri keşfediliyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, Türkiye'de ilk bebek kütüphanesinin ilçeler bazında Şarköy'de açıldığını söyledi.

Kütüphanenin oluşturulmasındaki amacın çocukların küçük yaşlardan itibaren kütüphanelere alışması olduğunu anlatan Barut, şöyle konuştu:

"Burası çocukların kütüphanenin havasını almaları, büyüyünce de kütüphanelere gitmeleri için bir adım olacak. Kütüphaneye gelen çocuklar kendileri için hazırlanan resimli kitaplarla zaman geçirip oyun alanlarında eğleniyor."

Hedef, bebeklere okuma alışkanlığı kazandırmak

Kütüphaneye bebeğiyle gelen Gülay Bektaş Özher ise, bebeklere kitapları sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak için bebek kütüphanesi uygulamasının önemli bir adım olduğunu belirtti.

Özher, çocukların ilk kitapla tanışma yerinin kütüphaneler olması gerektiğini söyleyerek, "Burada hem bebekler hem de aileler güzel zaman geçirme fırsatı buluyor. Ailelerin de ilgisi bir hayli fazla. Gayet memnunuz kütüphanemizden" dedi.

Kaynak: AA