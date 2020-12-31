Ankara, Eskişehir, Malatya ve İstanbul’da bazı alışveriş merkezlerinde yer alan AVM kütüphanelerine bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Sultangazi Belediyesi’nin desteğiyle oluşturulan yeni kütüphanenin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

AVM’de yer alan kütüphanede etkinlik, söyleşi, imza günleri, müzik performansları ve atölye çalışmaları yapılması hedefleniyor.

“Kültür mirası eserimiz çok fazla”

Kültür Bakanlığı tarafından binlerce eserin restore edildiğini ve hayata kazandırıldığını ifade eden Demircan, yaptığı açılış konuşmasında, “Anadolu medeniyetler açısıdan çok zengin. Kültür mirası eserimiz çok fazla. Onlara bakan genç nesil oradan ilham alarak geleceğin şehirlerini inşa ediyor. Yeni öğrettiğimiz her şey, yeni hayatı belirleyecek” dedi.

“İnsanın olduğu her yere kendi kültürümüzü taşımak zorundayız”

Bakanlık olarak kültürü herkesin ayağına taşımak zorunda olduklarını ifade eden Demircan, “Ülke genelinde bin 200’den fazla bizim kütüphanemiz var. Okulları da kattığımızda 33 bin kütüphane var. İstanbul'da 100’ün üzerinde, Türkiye'de ise 500 civarında AVM var. 80 milyonun 50 milyonuna hitap ediyor. Kütüphaneler de dolup taşıyor. Özellikle lise çağında çocuklarımız ders çalışacağı alana ihtiyaç duyuyor” sözleriyle AVM kütüphanelerinin önemini vurguladı.

Kültür ve sanatın kişisel hayattaki yeri çok kıymetli

Demircan, kültür ve sanatın kişisel hayatta çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Kütüphanenin yanına sanat da gelmeli. Tiyatro herkes için lazımdır. Kendini ifade etmek, aktarmak için tiyatro bir beden dili eğitimidir. Her yavrumuzun tiyatro eğitimi alıp, müzik enstrümanı çalması lazım. Kültür ve sanat bu süreçte kişisel hayatta çok kıymetlidir. Bütün AVM’ler bunu kendi duyarlılıklarıyla yapsınlar istiyoruz. Kütüphaneler yetmez bundan sonra sanat atölyelerinin olduğu mekânları da düşünmek gerekiyor. Her şey gençler ve toplum için” dedi.

Demircan, yeni kütüphanenin Sultangazi’ye güzellikler getirmesini dileyerek konuşmasını tamamladı

