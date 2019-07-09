Türkiye’de televizyon denilince akıllara 1970’li yılların TRT’si gelse de ilk televizyon yayınının geçmişi daha eskilere dayanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 1952 yılında kendi bünyesinde yaptığı televizyon yayını, Türkiye’deki ilk televizyon yayını olarak tarihe geçti.

Yayın, geçmişte “Maçka Silahhanesi” olarak kullanılan, ardından 1955 yılında İTÜ’ye tahsis edilen, bugün ise Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kullanılan Maçka’daki binada gerçekleşti.

Stüdyo bugün İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından özenle korunarak hala muhafaza ediliyor.

Stüdyonun konukları arasındaki isimler

Günümüzde ses kayıt stüdyosu olarak hizmet veren stüdyo, zaman içinde geçirdiği restorasyonların ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’ne hizmet vermeye devam ediyor.

1952 yılında başlayan televizyon serüveninde Halit Kıvanç, Fecri Ebcioğlu, Erkan Yolaç, Altan Erbulak gibi duayenler kariyer basamaklarını İTÜ TV’de çıkmaya başladı. Zeki Müren, Aşık Veysel, Safiye Ayla, İsmail Dümbüllü, Haldun Dormen Ajda Pekkan, Barış Manço, Erol Evgin gibi isimler bu tarihi stüdyonun konukları arasında yer aldı.

İlk televizyon kamerası üniversitede korunuyor

İTÜ TV’nin 20 yıllık yayıncılık hayatı boyunca 15 civarında program türü geliştirildi.

Türkiye’de ilk yılbaşı programı yine İTÜ’nün Maçka Kampüsü’nde yer alan tarihi stüdyoda çekilirken, ülkedeki ilk futbol maçı yayını da yine İTÜ TV’den yapıldı.

O büyülü yayınların mimarı olan ilk televizyon kamerası da bugün hala İstanbul Teknik Üniversitesi'nde muhafaza ediliyor.

Geçmişin tozlu raflarından çıkan siyah beyaz fotoğraflar İstanbul Teknik Üniversitesi’nin arşivlerindeki yerini aldı. Üniversitenin o yıllarda kayıt cihazının bulunmaması ilk yayınlara ait video arşivlerinin saklanamamasına neden oldu.

Haber: Serhan Sevin