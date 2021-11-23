Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın katılımıyla, ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir ortaokulda Türkiye tanıtma programı düzenlendi.

Charles Hart Ortaokulu'ndaki programda, Türkiye'nin kültürü ve tarihi tanıtıldı.

YEE, Washington DC bölge okullarının, öğrencilerin başkentteki büyükelçilikler aracılığıyla farklı kültürlerle tanışmasına vesile olan "Büyükelçilik Tanıma Programı" etkinliğine bu yıl üçüncü kez katıldı.

Öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu temsil eden kartlar dağıtılırken, programın girişinde kartlara giriş mührü basıldı.

Sunumun sonunda öğrencileri ocak ayında Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutunu ziyarete davet eden Büyükelçi Mercan, sunumda gösterilen tatlı ve yemekler arasında seçimde bulunmalarını istedi.

Mercan ayrıca, öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafından düzenlenecek programa da davet etti.

Programın sonunda temsili pasaportlara "çıkış" damgası vuruldu ve Türk lokumu ikram edildi.