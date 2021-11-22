Arnavutluğun başkenti Tiran'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen Türk Film Haftası 26 Kasım'a kadar sürecek Türk Film Haftası kapsamında 7. Koğuştaki Mucize, Bizim için Şampiyon, Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, Af ve Nasipse Adayız filmleri gösterilecek

Düzenlenen açılış programı kapsamında 7. Koğuştaki Mucize filmi gösterildi.

Programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Direktörü Mesut Özbaysar, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, Arnavut sinema oyuncusu Julian Deda ve sinemaseverler katıldı.

Büyükelçi Yörük, konuşmasında, sinema ve dizi sektörünün pandemiye rağmen faaliyetlerine büyük ölçüde devam etmeyi başarabildiğini söyledi.

Türk dizileri dünyada izleyici kitlesine sahip

Son 20 yıllık periyot içerisinde özellikle Türk sineması ve Türk dizi sektörü önemli bir gelişim ve önemli bir atılım sürecine girdiğini söyleyen Yörük, şöyle devam etti:

"Ne mutlu ki bugün dünya çapında Türk sineması denilince ayrı bir ekolden, Türk dizi sektörü deyince ayrı bir ekolden, Türk yönetmenler ve Türk oyuncular deyince ayrı bir ekolden artık söz edebiliriz. Özellikle de Türk dizileri bugün artık dünyanın kuzeyinden güneyine, doğusunda batısına, Venezuela'dan Tayvan'a, İsveç'ten Sahra Altı Afrika'ya kadar pek çok farklı coğrafyada önemli bir izleyici ve hayran kitlesine sahip."

Tiran YEE Müdürü Demirbaş, "Biz izlerken keyif aldık, keyif aldığımız için de sizlere bu filmleri seçtik. Umarım sizler de beğenirsiniz." dedi.

26 Kasım'a kadar sürecek Türk Film Haftası kapsamında Bizim için Şampiyon, Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, Af ve Nasipse Adayız filmleri de gösterilecek.