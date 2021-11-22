Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sanatçı Kadir İnanır ameliyat edildi
Denizli'deki hastanede tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır'ın ameliyat edildiği, başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü duyuruldu.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde önceki gün aniden rahatsızlanan ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Pamukkale Üniversitesinden açıklama yapıldı.
İnanır'ın ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."
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