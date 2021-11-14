Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Kızılay tiyatro atölyesi kursiyerleri ilk oyunlarını sergiledi
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay İzmir Toplum Merkezi tiyatro atölyesi kursiyerleri, ilk oyunlarını sahneledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı ile sosyal uyum projesi kapsamında gençlere yönelik tiyatro atölyesi düzenlendi.
Aralarında göçmenlerin de bulunduğu katılımcılara 4 ay boyunca temel oyunculuk eğitimi verildi.
Eğitimin ardından İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin "İki Efendinin Uşağı" oyununu sahnelendi.
Oyuncuların performansı beğeni topladı.
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