Azerbaycan kökenli sanatçı Nuray Hafiftaş, 8 Haziran 1964 yılında Ardahan'ın Çıldır ilçesinde dünyaya geldi.

Aşıklık geleneğine sahip bir ailenin kızı olan ve çocukluk yıllarında ailesiyle İstanbul'a yerleşen Hafiftaş, ilkokul eğitimini de İstanbul'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünde öğrenim gören sanatçı, öğrenciliği sırasında halk müziğinin yanı sıra, Batı müziği ve Türk sanat müziği üzerine de eğitim aldı.

Hafiftaş, üniversite eğitiminin ardından, İstanbul Belediye Konservatuvarının icra heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak görev yaptı ve aynı dönem bir süre İstanbul Radyosu'nda çalıştı.

Oyunculuğa adım attı

Küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu halk müziğinde kendini geliştirdi. Bağlama eğitimi de alan Hafiftaş, bestelerinin bazılarını kendi albümlerinde seslendirirken, bazılarını ise aralarında Kibariye, İzzet Yıldızhan ve Yunus Bülbül'ün bulunduğu birçok ünlü isim yorumladı.

Türkiye'de ve yurt dışında birçok konser veren Hafiftaş, 1990'da "Ahu Gözlüm" adlı sinema filminin başrolünde yer alarak oyunculuğa adım attı.

Hafiftaş, 10 yıl aradan sonra 2000 yılında yönetmen koltuğunda Hüseyin Özşahin'in oturduğu "Ozanlar Yaylası" filminin yanı sıra, 2003'te "Oğlum İçin", 2004'te ise "Türkü Filmi" ve "Sen Küçüksün" isimli filmlerde rol aldı.

100'e yakın besteye imza attı

Türk halk müziği ve bağlama sanatçısı Bilal Ercan'la birlikte 2008'de "Çifte Yürek" adlı bir müzik programı da sunan Hafiftaş, müzik hayatı boyunca Zafer Dalgıç, Arif Sağ, İsmail Derker, Osman İşmen ve Metin Özülkü gibi usta müzisyenlerle çalıştı.

Sanatçı yönü, zarif kişiliği ve eserleriyle büyük bir hayran kitlesi bulunan ve ayrıca hayvan dostu olmasıyla bilinen Hafiftaş, son albümünü 2016'da "İstanbul ve Sen" adıyla çıkardı.

Kariyeri boyunca 100'e yakın besteye imza atan ve yaklaşık 20 albüm yapan sanatçı, 2017'de bir operasyon geçirse de kalın bağırsağındaki kanser karaciğerine sıçradı.

53 yaşında hayatını kaybetti

Hafiftaş, özel bir hastanede uzun süre gördüğü tedavinin ardından geçen yıl 14 Şubat'ta 53 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devlet töreni düzenlenen usta sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camii'nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçının albümleri ise şöyle:

"Asker Mektubu- 1987", "Yaradan Aşkına-1988", "Dön İki Gözüm- 1989", "Dilanım-1990", "Divane Gönlüm-1990", "Turquie Aşık-1991", "Atılmaz Sevda-1991", "Arada Bir -1992", "Dinle-1993", "Şimdi Oldu-1994", "Eline Düştüm- 1996", "Eyvah Gönül- 2000", "Leyli Leyli- 2002", "Sılayı Ver -2005", "Yıllarım-2007", "İstanbul ve Sen-2016"

Kaynak: AA