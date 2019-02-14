Türkiye'nin kültürel mirasını tanıtmak ve diğer ülkelerle dostluğunu geliştirmek amacıyla 2009'da kurulan Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kültürel Diplomasi, Kurumsal Kapasite, Bilim Diplomasisi, Kültürel Etkileşim ve Türkçe Öğretimi olmak üzere 5 ana eksen üzerinden faaliyetlerini yürütüyor.

İnsani değerleri, insan sevgisini ve toplumsal barışı temsil eden Anadolu coğrafyasının önemli düşünürlerinden Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım" felsefesini ilke edinen YEE, 5 kıtadaki 157 irtibat noktasıyla Türk dilini ve kültürünü dünya ile buluşturarak kültürler arası kalıcı bağlar kurmayı hedefliyor.

Enstitü ayrıca, her yıl dünya çapında müzik, resim, edebiyat, gastronomi, sinema ve el sanatları gibi alanlarda yüzlerce faaliyet gerçekleştiriyor.

Kültürel diplomasi elçisi

YEE, Türk kültürünü ve kültürel mirasını dünyaya tanıtmak için uzun soluklu çalışmalara imza atıyor. Bunların arasında Türk okçuluğunu dünyaya sevdirmeyi amaçlayan Kemankeş Projesi, Türk Mutfağı, Geleneksel Türk El Sanatları, Türk Sineması Etkinlikleri ve Türk müziğini dünyaya açan Anadolu'nun Renkleri Projesi gibi farklı birçok kültürel çalışma yer alıyor.

Kültürel Diplomasi alanında da önemli çalışmalar yapan enstitü, 2016'dan bugüne başarıyla yürüttüğü "Kültürel Diplomasi Akademisi" ile Türkiye'nin kültürel diplomasi pratiklerine yön veren alan uzmanları, akademisyenler, diplomatlar, bürokratlar ve gazetecilerle dünyanın farklı kültürleriyle etkileşimde olan sanatçılar, bilim insanları, sporcular, iletişimciler ve sivil toplum uzmanlarını eğitimci olarak bir araya getiriyor.

Türkçeyi dünyayla buluşturuyor

YEE'nin en önemli hedefleri arasında, uluslararası standartlarda ve bilimsel yöntemler ışığında yurt içi ve yurt dışında Türkçeyi bir dünya dili olarak öğretmek yer alıyor.

Bu kapsamda, dünyanın farklı coğrafyalarındaki Türk Kültür Merkezlerinde öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine göre ayrılan sınıflarda Türkçe dersleri veren YEE, genel Türkçe kurslarının yanı sıra "İş Türkçesi", "Çocuklara Yönelik Türkçe", "Edebi Çeviri", "Basın ve Medya Türkçesi" gibi özel amaçlı kurslar da düzenliyor.

İnternet üzerinden Türkçe öğreniyorlar

Kurulduğu tarihten bu yana 10 yıl geçen YEE sayesinde bugüne kadar 68 bin öğrenci Türkçe öğrendi. Bu sayı, kültür merkezleri dışında gerçekleştirilen kurslar, enstitünün girişimleriyle yürütülen Türkçenin seçmeli ders olarak öğretimi ve Türkoloji Projesi kapsamında sağlanan desteklerle yaklaşık 110 bine ulaşıyor.

Halihazırda 194 ülkeden 218 bin kursiyer internet üzerinden Türkçe öğreniyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de 130'u aşkın ülkeden Türkçe Yaz Okulu'na katılan 3 bin 755 kişi Türkçe öğrendi.

Türkçe Öğretim Portalı, Türkçe Yaz Okulu, Tercihim Türkçe Projesi, Türkçe Öğretim Materyalleri ve Türkçe Yeterlik Sınavı gibi birçok uygulama da YEE'nin Türkçeyi dünyayla buluşturma misyonuna hizmet ediyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi

YEE, Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) gerçekleştiriyor.

Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen kişilere, sınav puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi veriliyor. TYS sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Öte yandan Türkçe Yeterlik Belgesi, öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyetlerde bulunan şirketlerde çalışmak, Türkçe tercümanlık yapmak ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyenlere de iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

Enstitü bünyesinde 2013-2018 yıllarında düzenlenen TYS'de 44 ülkeden 5 bin 783 kişi başarı gösterdi.

Bilimsel ve akademik etkileşim

Bütün bunların yanı sıra Yunus Emre Enstitüsü, dünya genelinde Türkiye'nin bilimsel ve akademik çalışmalarını tanıtmak ve desteklemek amacıyla bir dizi proje yürütüyor.

Taşınabilir Matematik Müzesi, Türkoloji Projesi ve Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) gibi önemli çalışmalar kapsamında, dünya genelinde farklı ülkelerden birçok akademik kurumla iş birliği yapılıyor.

YEE, Türkoloji Projesi'yle bugün dünya genelinde 49 ülkede 96 üniversiteyle protokol imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen TABİP ile YEE, Türkiye'den dünyaya küresel bir diplomasi ağının açılmasını hedefliyor.

Kaynak: AA