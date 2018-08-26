Turistler güneşin doğuşunu Nemrut Dağı'ndan izledi

Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen Nemrut Dağı, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, bayram tatili boyunca yaklaşık 10 bin ziyaretçi ağırladı.

Güneşin doğuşunu izlemek için gece geç saatlerde yola çıkan yerli ve yabancı turistler, gördükleri manzaraları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Adıyaman'daki Nemrut Dağı'na güneşin doğuşu ve batışını görmek için geldiğini belirten Özgür Ulustürk, uzun süreden beri burayı görmek istediğini, gördüğü manzaradan çok etkilendiğini ve mutlaka tekrar geleceğini söyledi.

Evliliklerinin 4. yıldönümünü güneşin doğuşuyla kutlamak istediklerini anlatan Ömer ve Zeynep Gökbaşı çifti de, gün doğumunun kendilerini çok etkilediğini, devasa heykeller ve her karışında bir güzellik olan Nemrut Dağı'nın büyüleyici bir atmosferinin olduğundan bahsetti.

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ise, Kurban Bayramı tatilinde Nemrut'un ziyaretçi akınına uğradığını, bu yıl Uzakdoğu ülkelerinin buraya çok rağbet ettiğini belirterek, "Nemrut Dağı'na bayram tatilinde her gün bini aşkın turist geliyor. Bu yıl şu ana kadar ziyaretçi sayımız 60 bini aşmış durumda. Bu şekilde devam ettiği taktirde sezonu yaklaşık 100 bin ziyaretçi ile kapatacağız" dedi.

Kaynak: AA