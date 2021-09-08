Tunceli'nin ilk kamu binası müzeye dönüştürüldü. Kısa süre içinde yoğun ilgi gördü. Bölgenin tarihine ışık tutan Tunceli Müzesinin envanterine 200 eser daha katıldı.

Büyük bir alana kurulu Tunceli Müzesinde inanç tarihi bölümü de bulunuyor. Bu bölümde Tunceli kültüründe önemli bir yer tutan Alevilik tanıtılıyor.

Tunceli Müzesinde sergilenen eser sayısı gün geçtikçe artıyor.

Arkeoloji, plarofona, etnografya, geleneksel yöntemlerle tarım, inanç, taş eserler sergisi ve Cumhuriyet döneminden oluşan 7 başlıkta sergileri olduğunu söyleyen Müze Müdürü Kenan Öncel, "Elazığ'a gitmiş olan oradaki bütün eserlerimiz buraya nakledildi. Bunlar yaklaşık 1504 taneydi. Açılıştan sonra biz de arkadaşlarımızla birlikte sahada yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 200 eser daha kazandırdık müzemize." dedi.

Pandemi nedeniyle kapılarını 3 ay önce ziyaretçilerine açabilen müzeye ilgi yoğun. Tunceli Müzesini 3 ayda yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

Tunceli Müzesi 2021'de Avrupa'da yılın müzesi olmaya da aday.

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Faruk Yağız