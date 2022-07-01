TRT1’in yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım izleyiciyle buluştu. Dizinin oyuncuları, ilk yayın gününde bir araya geldi.

Başrolleri paylaşan Sevda Erginci ve Ekin Mert Daymaz, dizide izleyicileri sürprizlerle dolu bir aşk öyküsünün beklediğini anlattı.

Zeynep karakteri hakkında bilgi veren Sevda Erginci, ''Zeynep şöyle annesini babasını çok erken yaşta kaybetmiş, dedesi ve babaannesi tarafından şımartılarak büyük bir ilgiyle ve büyük bir konforun içerisinde büyütülmüş. Ne yazık ki aşk hayatında geri kalanında elde ettiği başarıyı elde edememiş, Mete'yi asla unutamamış, bir anda sürpriz bir şekilde Civanmert hayatına girince bunu değiştirebiliyor'' dedi.

Civanmert'in haksızlığa gelemeyen dürüst bir karakter olduğunu vurgulayan Ekin Mert Daymaz şunları söyledi:

''Tipik bir küçük mahallede yetişen delikanlılık kültürü vardır ya.. Tam olarak Civanmert o. Doğrulukçu adaletçi haksızlığa gelemeyen dürüst bir karakter Zeynep'le ilişkileri hakkında o konuya çok girmeyeyim onu göreceksiniz.''

Güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyle buluştu

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Seni Kalbime Sakladım”ın senaryosunu Burcu Yılmaz ile Pınar Kaya kaleme alıyor.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; Gökçe Akyıldız, Osman Alkaş, Mehtap Bayri, Gülseren Gültunca ve Elçin Afacan da yer alıyor.

Dizide dede rolunü oynayan Osman Alkaş, ''Karakterim dede rolü ama böyle hafiften bir oyun oynanıyor falan sempatik tatlı sert böyle bağıran çağıran falan değil böyle çok yumuşak babacan bir karakter canlandırmak gerektiğini düşündüm. O konuda kendimi çok hazırladım'' diye konuştu.

Mehtap Bayri ise şunları söyledi:

''Evlatlarının hem annesi olan hem babası olan çok kadınımız var ben de bu diziyle onların sesi olmuş olacağım o güzel annelerimizin''

Seni Kalbime Sakladım, her perşembe TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

