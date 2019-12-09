Doğduğunda iki kolu yoktu, ancak bu durum, hayali için hiçbir zaman engel olmadı.

Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, azmiyle Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu oldu.

Genç yüzücünün hayatı TRT World'ün "Yes, I Can." belgeseline konu oldu.

Yönetmen koltuğunda Mustafa Koç'un oturduğu, çekimlerini Güray Ervin'in yaptığı, Oğuz Atabaş'ın editör olarak görev aldığı belgesel 9. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'na katıldı.

"Yes, I Can" belgeseli, "Haydi, kameralar insan hakları için çalışsın" temasıyla düzenlenen yarışmada birincilik kazandı.

[Belgeselin yönetmeni Mustafa Koç. Fotoğraf: European Union in Turkey Facebook Sayfası]

Kaynak: TRT Haber