TRT World'ün Sümeyye Boyacı belgeseli AB kısa film yarışmasında birinci oldu09 Aralık 2019 Pazartesi 22:54 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 23:42
Mustafa Koç'un yönetmenliğini üstlendiği, Güray Ervin'in çekimlerini yaptığı, Sümeyye Boyacı'nın hayatının anlatıldığı belgeseli AB İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'nda birinci seçildi.
Doğduğunda iki kolu yoktu, ancak bu durum, hayali için hiçbir zaman engel olmadı.
Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, azmiyle Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Avrupa Şampiyonu oldu.
Genç yüzücünün hayatı TRT World'ün "Yes, I Can." belgeseline konu oldu.
Yönetmen koltuğunda Mustafa Koç'un oturduğu, çekimlerini Güray Ervin'in yaptığı, Oğuz Atabaş'ın editör olarak görev aldığı belgesel 9. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması'na katıldı.
"Yes, I Can" belgeseli, "Haydi, kameralar insan hakları için çalışsın" temasıyla düzenlenen yarışmada birincilik kazandı.
Kaynak: TRT Haber