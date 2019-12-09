TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, RTÜK'te düzenlenen "Kamu Yayıncılığı ve TRT" konulu toplantıya katıldı.

"Her türlü ekrana içerik üretiriz, izleyiciyi yakalarız"

İbrahim Eren, dijital platformlar ve sosyal medya sayesinde küresel yayıncılıktaki değişimi anlattı. Üretilen farklı içeriklerle TRT'nin bu değişime adapte olduğunu vurguladı:

"Ekranlar hayatımızın bir parçası oldu, televizyon dediğimiz şey de oturma odasında bir eğlence aracıdır, yatay bir ekrandır. Kendimizi içerik üreticisi olarak konumluyoruz, yatay dikey fark etmez her türlü ekrana içerik üretiriz, her türlü izleyiciyi yakalarız diyoruz."

"Günde 6 saat cep telefonlarına bakarak geçirdiğimiz zamanlar oluyor"

Eren, yayıncılık sektöründeki değişimden söz etti ve şunları ekledi:

"Şöyle zannediliyor, cep telefonları ve bilgisayardan izlenince televizyon izleme azaldı mı diye. Televizyon izleme süreleri aynı kaldı dünyada aşağı yukarı ama genel olarak ekrandaki süremiz arttı. Günde 6 saat, 7 saat cep telefonlarına bakarak geçirdiğimiz zamanlar oluyor."

"TRT bizim göz bebeğimiz"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ise, TRT'nin kamu yayıncılığındaki başarısına dikkat çekti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin

"TRT bizim göz bebeğimiz. Gittiğimiz her yurt dışı programımızda ve yurt içindeki buluşmalarımızda TRT'yi hep yanımızda hissediyoruz. Biz de RTÜK olarak hiç yüksünmeden, gücenmeden TRT'mizi, bizi yurt dışında temsil ettiğini belirterek tabiri caizse gönüllü olarak orada temsilcisi gibi hareket ediyoruz, bundan da hiç rahatsız olmuyoruz."

Kaynak: TRT Haber