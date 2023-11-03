TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'ne başvurular devam ediyor

Amatör ve profesyonel belgesel filmler destekleniyor. Belgesel filmlerin gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunuluyor.

Çeşitli ülkelerden belgesel filmlerin seyirciyle buluşması sağlanıyor. '14'üncü TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri' için başvurular sürüyor.

Başvurular, ödüller hakkındaki ayrıntılı bilgilerin de yer aldığı "www.trtbelgesel.com" adresinden yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise 5 Kasım.

Yarışma 4 kategoride yapılıyor

Yarışmaya başvurular, Uluslararası Profesyonel Kategori, Ulusal Profesyonel Kategori, Ulusal Öğrenci Kategorisi ve Proje Destek Kategorisi olmak üzere 4 farklı kategoride yapılabiliniyor.

Ayrıca, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle bu seneye özel olarak 'Yüzüncü Yıl Özel Ödülü' de verilecek.

Belgesel filmlerini izleme ve değerlendirmeleri 14-16 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Kazananlar ise 17 Aralık'ta yönetmenler, sektör temsilcileri, basın mensupları ve festival konuklarının katılımıyla düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.