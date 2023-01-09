6 Ocak'ta vizyona giren TRT Ortak Yapımı “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” rekora koşuyor.

Gösterimdeki ilk üç gününde 439 bin 456 kişi tarafından izlendi. Hem 2023’ün en iyi açılış yapan filmi hem de en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu.

Rafadan Tayfa serisinin üçüncü filmi sinema sektöründe doping etkisi yarattı. Diğer filmlerin toplam seyircisini ikiye katladı. Hem yetişkinlerin hem de minik izleyicilerin beğenisini topladı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Filmimizde emeği geçen herkese ve sinema salonlarını dolduran tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Film yurt içinde ve dışında izleyicisinden tam not aldı

Film Türkiye’de 81 ilde 692 salonda aynı anda vizyona girdi. Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan’da da izleyicisi ile buluştu.

Galaktik Tayfa'nın senaryosunu Ozan Çivit kaleme aldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip 3 yıl çalıştı. Müziklerini ise ilk 2 filmde olduğu gibi filmin yönetmeni İsmail Fidan hazırladı.

Filmde; Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert mahalleden çok uzakta bir maceraya doğru yola çıkıyor. Dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarına yardım ediyorlar.