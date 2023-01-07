TRT Çocuk'un sevilen karakterlerinin yeni macerası bu kez uzaya taşındı. TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filmi seyirciyle buluştu. Çocukların severek izlediği Rafadan Tayfa'nın merakla beklenen üçüncü sinema filmi Galaktik Tayfa 81 ilde aynı anda vizyona girdi.

Hafta sonunu fırsat bilen aileler, filmi izleyebilmek için sinema salonlarını doldurdu.

Minikler Galaktik Tayfa'yı çok sevdi:

- İkisini izlemiştim üçüncüsü de çok heyecanlı buldum.

- Çok sevdim, çok heyecanlandım, çok güzel bir film.

- Film çok güzeldi. Zaten ben de Rafadan Tayfa'yı çok seven biriyim herkese tavsiye ederim. Maceralıydı.

- Çok güzel buldum her şey komikti. Hiç bu kadar eğlenmemiştim.

- Daha önce izlemiştim 'Göbekliyepe' ve 'Dehliz Macerası'nı çok beğenmiştim. Bu yıl 'Galaktik Tayfa'yı da çok beğeneceğime eminim.

- Çok beğendim, gerçekten çok güzeldi. Eski filmlerin hepsini izledim, gitmediğim sinema kalmadı.

- Rafadan Tayfa'yı severek takip ediyorum. Birinci ve ikinciyi seviyorum. Üçüncüyü de izleyeceğim şimdi.

- Filmi çok sevdim, çok güzeldi. Hayatımda üç kere sinemaya gittim, galiba en güzel sineme bu oldu.

- Çok güzeldi. Heyecanlandım. Yani ilk denememdi. Rafadan Tayfa'yı çok severim. Ailecek izliyoruz. Çok eğlenceli.

Film ebeveynlerden de tam not aldı:

- Reklamları çıktığından beri bu anı bekledi. Dün gelecektik ama okul olduğu için bugün geldik. Çok eğlendi. Ben de ilk defa bir çocuk sinemasında eğlendim.

- Normalde Rafadan Tayfa'yı her gün izliyor. Sürekli onu takip ediyor. Filmini görünce de koşarak geldik. Batu ile beraber Zobi ile de tanıştık. O karakteri de çok beğendik. Güzel bir filmdi.

- Oğlum enes daha önceki ilk iki filmine gelmişti. Buda üçüncü filmi. Bana göre Türkiye’deki en güzel çizgi filmlerden biri. Hem oğlum olsun hem ben televizyonda TRT Çocuk'ta istiyoruz.

Tayfa mahalleden çok uzakta bir maceraya çıkıyor

Galaktik Tayfa'nın senaryosunu Ozan Çivit kaleme aldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip 3 yıl çalıştı. Müziklerini ise ilk 2 filmde olduğu gibi filmin yönetmeni İsmail Fidan hazırladı.

Filmde; Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert mahalleden çok uzakta bir maceraya doğru yola çıkıyor. Dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarına yardım ediyorlar.

Macera ve aksiyon dolu filme yeni eklenen Karadenizli ve Egeli iki karakter, filme ayrı bir renk katıyor. Uzaylı Zobi karakteri minik izleyicilerin yeni arkadaşı olacak.