TRT Çocuk’un sevilen kahramanları, yepyeni bir macerada buluştu. 81 ilde vizyona girecek "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" filminin galası İstanbul’da yapıldı.

Galaya, çok sayıda davetliyle birlikte, "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" sinema filminin ortak yapımcısı TRT’nin Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

2022 yılında TRT Ortak yapımı 7 animasyon filminin vizyona girdiğini hatırlatan TRT Genel Müdürü Sobacı, yeni yılı çok beklenen Rafadan Tayfa macerasıyla açtıklarını söyledi:

"3,5 milyonu aşkın bir izleyici tarafından beğeniyle karşılandı. Buradan aldığımız güçle de 2023 yılının ilk animasyon filmini Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa olarak bir beyaz perdeye taşımak istedik.

Üçüncü filmin bu başarıları yine egale edeceğini, çok daha ileri bir noktaya götüreceğini düşünüyoruz. Filmimizin yolunun açık olmasını, seyircisinin bol olmasını diliyorum."

"TRT, emanet zihinlerle muhatap olduğunun bilincinde"

TRT Çocuk’un içeriklerinin kamu yayıncılığı hassasiyetiyle hazırlandığının altını çizen Mehmet Zahid Sobacı, bu durumun aileler tarafından da beğeniyle karşılandığını söyledi:

"Büyük başarının arkasındaki en temel faktörlerden biri belki de ebeveynlerin TRT'ye duyduğu güven. Çocuk söz konusu olduğunda TRT, emanet zihinlerle ve kalplerle muhatap olduğunun bilincinde hareket ediyor. Dolayısıyla bu, TRT ve TRT Çocuk özelinde aileler arasında çok güçlü bir güven ilişkisi inşa ediyor."

"Teknolojiyi içselleştiriyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, filmin çocuklara teknolojiyi anlatması açısından önemli olduğunun altını çizdi:

"Animasyon sektöründe de biz geleceğimizin parlak olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda kendimizi ve kültürümüzü dünyaya çok daha güzel şekilde tanıtacağız. Tüm Türkiye’ye ‘Rafadan Tayfa’yı izleyin’ diyoruz. Çocuklarımız teknolojiyi, uzayı biraz daha içselleştirsinler."

"İnşallah 5 milyonu geçerek rekor kıracağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rafadan Tayfa’nın kültür turizmine olan etkisine değindi, gişe rekoru için hedef gösterdi:

"İnşallah 5 milyonu geçerek rekoru kıracağız. Bu filmle rekoru sağlayacağız ve hem film hem animasyon sektörü açısından hem de ülkemizin tanıtımı açısından birçok misyonu Rafadan Tayfa üstlenmiş olacak."

Avrupa ve Azerbaycan’da da vizyonda

Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan da filmin pek çok ülkede aynı anda vizyona girmesinin önemini vurguladı:

"Bugün Avrupa’da ve aziz Azerbaycan’da da vizyona girdik. Daha önceden filmler orada vizyona girmediği için onlardan üzgün mesajlar alıyorduk. Bugün mutluluk mesajları aldık."

Minikler gala heyecanını filmin maskot karakterleriyle yaşadı. Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa, bugün izleyiciyle buluşacak.