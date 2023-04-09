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Kültür Sanat
TRT Haber 09.04.2023 20:13

TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de" tam not aldı

TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de” filmi vizyona girmek için gün sayıyor. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde galası yapılan film izleyenlerden tam not aldı.

TRT ortak yapımı “Mannu Çanakkale’de" tam not aldı

Türkiye’nin kültürü ve tarihi, animasyon karakteri sevimli koala Mannu ile izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çanakkale alan başkanlığı ile TRT ortak yapımı "Mannu Çanakkale’de" filminin galası yapıldı.

Avustralya’dan Çanakkale’ye uzanan eğlenceli macerayı konu alan “Mannu Çanakkale’de” filminin galası İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Galaya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Ersoy, "Çanakkale Zaferi'nin ruhunu o zaman yaşanan birliktelik ruhunu çocuklara aşılanması gelecek nesillere aktarılması açısından çokça anlamlı. Bunu tabi TRT ve sinema üzerinden gelecek nesillere gelecek toplumlara yayılması ayrıca anlamlı. Biz bakanlık olarak bu çalışmalara destek vericez. Çünkü ağaç yaşken eğilir, çocuklara yaşken o ruhu küçükken vermemiz gerekiyor" dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılında “Çanakkale Zaferi”ni farklı ve anlamlı bir dille izleyiciye aktaran filmde 'Koala Mannu, sahibi William’ın sırt çantasına saklanıyor ve Avustralya’dan Türkiye’ye uzanan bir yolculuk başlıyor.

"Ortaya harika bir yapı çıktı"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, filme bütün kurumların destek verdiğini belirterek, "Çanakkale'yi, Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara, özellikle çocuklarımıza aktarmanın yollarını arıyorduk. Bununla alakalı aslında bir tarihi alan başkanlığı olarak, TRT grubu, diğer bütün kurumlar destek verdi ve ortaya harika bir yapı çıktı" diye konuştu

TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş ise 'Koala Mannu filminin kalitesine vurgu yaptı. Ortaya güzel bir hikayenin çıktığını söyleyen Keleş, "Güzel bir hikayeyi bugün Türkiye'yle yapılmış olan en iyi kalitedeki animasyonla izlemiş olduk. Seyircilerden de hem çocuklardan hem ailelerinden gerçekten tam not aldı" dedi.

“Mannu Çanakkale’de” animasyon filmi 14 Nisan’da minik izleyicilerle buluşacak.

 
 

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